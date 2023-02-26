'İktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti' iddiasına Ekşi Sözlük'ten yalanlama

AKP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından bir süredir deprem paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmişti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuya ilişkin "Ekşi sözlük medya organı mı değil mi!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı yazısında, "Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti. İnşallah bu sefer doğru düzgün yazarlarını kovarak uzlaşma yolunu seçmez" ifadelerini kullandı.

'Tamamen gerçek dışı'

Altaylı'nın söz konusu yazısına ilişkin açıklamada bulunan Ekşi Sözlük yöneticisi Başak Purut, Altaylı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Purut, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fatih Altaylı, Ekşi Sözlük ile ilgili yazdığınız yazıda çokça yanlış bilgi var ancak en önemlisi 'Ekşi Sözlük iktidarla yaşadığı sorunları aşmak için, birtakım iktidar trolünü yazar yapmayı kabul etmişti' kısmı, çünkü tamamen gerçek dışı.

Bir kaç ayrı kaynaktan doğrulatmadan bir şey yazmayacağınızı var sayarak soruyorum: acaba kaynaklarınız kimle görüşmüşüz, nasıl bir anlaşma yapmışız, madem anlaşmışız neden engellenmişiz gibi temel konularda sizi bilgilendirdiler mi, öyleyse paylaşın lütfen, ben de bilmek isterim."