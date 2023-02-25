Kapatılan Ekşi Sözlük Hakan Ural'ın da hedefinde: 'Geç kalınmış bir karar'

Türkiye'nin en çok kullanılan platformlarından biri olan Ekşi Sözlük, 4 gün önce erişime kapatıldı. Kapatılmanın arkasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı olduğu ve erişim erişimin engellenmesini bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın talebi ile alındığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili olarak Hakan Ural ise şu paylaşımı yaptı:

"Ekşi Sözlük denen lağım çukuru sözde platforma getirilen erişim engelini çok geç kalınmış bir yargı kararı olarak görüyorum. 7/24 hakaret üreten, insanları aşağılayan kışkırtan yalan haber yayan ne idiği belirsiz bu oluşum sonsuza dek olmaz olsun."