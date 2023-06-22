İktidar medyasının ‘Gabar’ diye sunduğu görüntünün Venezuela’dan olduğu ortaya çıktı

A Haber ve Sabah Gazetesi'nin "Gabar’da petrol fışkırıyor!" başlığıyla verdiği görüntülerin Venezuela’da çekildiği ortaya çıktı.



A Haber, söz konusu görüntüleri, “Gabar'da petrol fışkırıyor! Artezyen kuyusundan bile petrol çıktı! Artık terör değil enerji yuvası" ifadeleriyle servis ederken, Sabah Gazetesi de benzer ifadelere yer verdi.

TRT Haber de görüntüleri kullanmadı ama “petrol fışkırıyor” dedi. Haberde, "Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor” ifadelerine yer verdi.



Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, söz konusu görüntülerin, Venezuela’dan olduğu anlaşılınca sanal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Sabah Gazetesi ilgili haberi Twitter’dan ve internet sitelerinden kaldırdı.