İktidar kulisleri karıştı... AKP koridorlarında bu sözler yankılanıyor

Yüksek faturalar, artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmeye devam ederken Türkiye'deki göçmen krizi de gündemde. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu eleştirilerini dile getirirken, AKP’li vekillerin de durumdan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

AKP kulisleri karıştı

Diken’den Altan Sancar’ın haberine göre; AKP’li milletvekillerinin de bu konuda ‘dertli’ olduğu konuşuluyor. AKP'lilerin Meclis’teki sohbetlerinde “Gittiğimiz her yerde bizim seçmenimiz bile bize kızıyor” dediği belirtiliyor.

Seçmenlerin ilettiği şikâyetleri doğrulayan AKP’li bir isim şunları söyledi:

“Seçim bölgemizdeki herkesin ilk sorusu ‘Ne yapacaksınız’ oluyor. Seçmen bir kenara, yereldeki parti çalışanlarımız bile bize şikâyette bulunuyor. Bu sorulara yetişmekten hatta yetişememekten yoruldum.”

'Olaylara ramak kaldı'

Bir iftar yemeğinde çok sayıda partili “Suriyelileri istemiyoruz” deyince zorlandığını aktaran AKP’li siyasetçi, bir endişesini de şöyle dile getirdi:

“İşi olmayan eskiden iş isterken, şimdi işinin olmamasını Suriyelilere bağlıyor. Hayat pahalılığını bile onlara bağlıyorlar. Esas korkum, bir kıvılcımla istenmeyen olayların yaşanması. Buna ramak kaldı.”

'İnandırıcılığımızı da yitirdik'

AKP’li isim, seçmenin daha önce “Din kardeşlerimiz bize sığındı” dediklerinde yumuşadığını ama son zamanda bunun da geride kaldığını söyledi:

“Suriyelileri açıklayabiliyorduk, ardından Afganlar gelmeye başladı. Seçmen de bize ‘ Suriye komşu da Afganlar nasıl geldi’ diye soruyor. İnandırıcılığımızı da yitirdik.”

Durum parti yönetimine iletilmiş. Halen karar organlarında konuşulması bekleniyor. Aynı isim, çözümsüzlüğün kendilerinin aleyhine olduğu görüşünde. Son dönemde çeşitli ülkelerden gelen sığınmacıların sayısındaki artışın da AKP tarafından yeteri kadar izah edilemediğini düşünüyor. Seçime doğru partisinin sığınmacılar konusundaki politikasının ve söyleminin değişeceğini umuyor.