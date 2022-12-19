'İktidar cephesi Kılıçdaroğlu'nu istiyorsa, İmamoğlu'na tam destek vermeli'

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki bugünkü köşesinde "İktidar cephesi, Kılıçdaroğlu’nu istiyorsa... İmamoğlu’na tam destek vererek akıllıca bir taktik izlemiş olur" yorumunu yaptı.

Hakan, bugünkü yazısının "İktidar cephesi yanlış yapıyor" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"İktidar cephesinden son günlerde Kılıçdaroğlu yanlısı şu tür yorumlar geliyor: 'Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiliyor', ' Adaylık Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır', 'İmamoğlu ile Akşener kumpas peşinde.'

Eğer bu yorumların amacı Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını sağlamaksa... Asla bu amaca hizmet etmez.

Çünkü iktidar cephesinden gelen bu tür yorumlar... Kılıçdaroğlu’nun elini güçlendirmiyor, tam tersine zayıflatıyor. İktidar cephesi, Kılıçdaroğlu’nu istiyorsa... İmamoğlu’na tam destek vererek akıllıca bir taktik izlemiş olur."