Cumhur İttifakı ortağı asgari ücret zammını 'sızdırdı'

Asgari ücret zammında artık son günler. Yaklaşık 10 gün içerisinde zammın duyurulması bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk canlı yayınında asgari ücretle ilgili açıklamada bulundu.

Beklediği zam oranını açıkladı

Destici "Hepsi uzlaşıya açık. İşveren kesimi 7 binin üstünde rakamlarla başladı. İşçi sendikamız 7 bin 800'ler civarında kırmızı çizgisi vardı. Hükümet de gördüğüm kadarıyla bunların da üstüne bir rakamı düşünüyor. Ben yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücrette artış meydana geleceğini düşünüyorum. Buna da hükümet, işçi kesimi ve işveren kesiminin rıza göstereceğini, burada uzlaşacaklarını tahmin ediyorum" dedi.

Asgari ücret için düşünülen rakam

Destici açıklamasının devamında, “Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak'' ifadelerine yer verdi.

20 Aralık kritik tarih

Öte yandan konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'de bir açıklama yapmış ve şunları söylemişti:

"Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız. Asgari ücret sosyal devletin çalışanları koruduğu bir ücrettir. Evet asgari ücreti devlet vermez, işverenler verir ama işçilerini koruyacak bir asgari ücret rakamında uzlaşmayı devlet belirler. Bizim de burada temel fonksiyonumuz budur. Birçok sorunu çözdük, bunları da çözeceğiz."