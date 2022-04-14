İKSV bir belgeseli yarışmadan çıkardı: Yönetmenden kadına şiddet

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve İstanbul Film Festivali, "Yeni Bir Dünya Doğuyor" belgeselinin yönetmeni Serhat Yüksekbağ'ın bir kadına şiddet uygulaması nedeniyle Ulusal Belgesel Yarışması'ndan çıkarıldığını duyurdu.

İstanbul Film Festivali tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’na seçilen 'Yeni Bir Dünya Doğuyor' filminin yönetmeninin geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir şiddet olayının faili olduğunu öğrendik. İKSV ve İstanbul Film Festivali olarak, hayatın her alanında kadına yönelik şiddetin ve failin karşısında, maruz kalanın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, filmi Ulusal Belgesel Yarışması’ndan ve programımızdan çıkardığımızı bildirmek isteriz. PDF biletlerin iadesi biletlerin alındığı hesaplara otomatik olarak yansıtılacaktır. Basılı bilet sahibi izleyicilerimizin iade işlemlerini başlatmak için biletleriyle birlikte İKSV ana gişe veya Zorlu PSM Passo gişesine başvurmalarını rica ederiz."

'Beni 3 saate yakın bir süre darp etti'

Gamze K., Yüksekbağ tarafından maruz bırakıldığı şiddeti 3 yıl önce Twitter hesabından ifşa etmişti.

Yüksekbağ'ın kendisini yaklaşık 3 saat şiddete maruz bıraktığını ve sistematik bir biçimde taciz ettiğini de aktaran Gamze K.'nin söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Daha önce buraya yazıp sildiğim bir şiddet mevzusunun devamıyla maalesef ki buradayım. Biter sanmıştım bitmiyor. Bugün oturup çalıştığım mekânda yanımdan geçmeye kadar cesaret etmiş bir insan var artık. Kalkarken öğrenip eve gelene kadar ardımda mı, evin önünde mi diye baktığım.

Bahsettiklerimin hepsini yapmış, beni 3 saate yakın bir süre darp etmiş bir adamdan bahsediyoruz. Defalarca TEHDİT edilmesine rağmen hâlâ bu kadar yakınımda olan, hatta benim yakın olduğum çevrelerde gezen ‘sanat tayfası’sından bir adam bu.

Her şeyi göze alıp bunu yazmak zorunda kalıyorum bu akşam artık. Ne sözlü uyarı ne fiziksel uyarı pek işlemiyor. Ben artık bu kadar şeyin üzerine, orada olabileceğim bir mekânın önünden geçmesi ihtimaline dahi mahal vermezken hâlâ devam eden bir insandan bahsediyorum.

Daha önce boğazıma bıçak dayamış bir insanın şu an nerede ne yapacağını dahi bilmiyorum. Ben bunu aylardır yaşıyorum bir de, ne intiharı kaldı döner miyim diye, ne kavgası, ne özrü.

Artık ne insani yetim var ne de sinirimi tutma çabam... Gücüm yok buna. Keşke en başında olmasaydı.

Bu kadar uzun süre hata da yaptım vs ama bir önemi olmamakla beraber, kendisi Atölyealtı Sanat Kolektifi'nden Serhat Yüksekbağ'dır.

Tehdit'i kocaman harflerle yazdım. Çünkü kendisi hesabımı bilmekte ve okumakta genelde, evet onu da yaptık mecburen zaten.”