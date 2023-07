İkizköylüler mahkeme önünde açıklama yaptı, 'yürütmeyi durdurma' istedi

Muğla’da Akbelen Ormanı’nda başlayan ağaç kesimine karşı dört gündür mücadele eden İkizköy Çevre Komitesi ve bölge halkı, Muğla 1. İdare Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı ve bir an önce yürütmenin durdurulması kararının çıkmasını talep etti.

Muğla’nın Milas ilçesinde maden sahasını genişletmek isteyen YK Enerji’nin ağaç kesimi dört gündür sürüyor. İkizköy Çevre Komitesi de bugün Muğla 1. İdare Mahkemesi’ne önünde basın açıklaması yaptı.

'Yürütmenin durdurulmasını talep ediyoruz'

İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, şunları söyledi:

"24 Temmuz Pazartesi günü sabahtan bu yana Muğla İkizköy Akbelen Ormanı’nda anayasal suç işleniyor. Anayasanın 169. maddesi göz göre göre ihlal ediliyor. Bizim burası ile ilgili Muğla İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz iki dava var. Bunlardan birincisinde tam 2 yıla yakın süre yürütmenin durdurulması kararı devam etti. Ancak bilirkişilik görevini kötüye kullanan gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenleyen bir bilirkişi heyetinin raporu ile Muğla 1. İdare Mahkemesi 'Yürütmenin durdurulması' kararını kaldırdı. Biz anayasal suç işleyen bu bilirkişi heyetinin gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemekten ve kasten bilirkişilik görevini kötüye kullanmaktan dolayı Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet ettik. Bu 7 bilirkişi hakkında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma yürütülüyor. Hukuksuzluğun ikinci boyutu haklarında soruşturma yürütülen bir bilirkişi heyetinin raporuyla yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması oldu. Biz pazartesi sabah kesim başlayınca yürütmenin durdurulması talebinde tekrar bulunduk. Kamu düzeninin tesis edilmesi için Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin tekrar yürütmenin durdurulması kararı vermesini talep ediyoruz. Bu bizim anayasal hakkımızdır."

'Hemen şimdi adalet istiyoruz'

İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık ise tüm baskılara rağmen Akbelen Ormanı’nı koruyacaklarını söyledi. Işık, şöyle konuştu:

"Dört gündür Akbelen ormanlarını savunan köylülere darp var, şiddet var, baskı var. Oradaki yaşam savunucularına, oraya gelen insanlara engellemeler var ama orada 4 gündür çok büyük irade ve birliktelik var. Ciğerlerimiz yanıyor, kolumuz kanadımız kırık. Kesilen her ağaç değil her dal için bizim etlerimiz parça parça oldu. 4 senedir mücadelemiz devam ediyor. 93 yaşındaki insanların gözlerine biber gazı sıktılar. 88 yaşındaki ağaçlara sarılan nenemizi ağaçlardan uzaklaştırdılar. Yangın mevsimi bize yasak, ağacı koruyana yasak, ağacı kesene yasak yok. Girene ceza kesiyorlar. Umurumuzda değil. Onlarca arkadaşımızı gözaltına aldılar. Milas'a giriş yasağı koydular. Tüm baskılara rağmen 4 gündür kendi askerimiz dediğimiz, Türkiye vatandaşıyız dediğimiz ülkemizde işgalci durumdayız. Her şeye rağmen kanımızın son damlasına kadar ormanımızı da toprağımızı da koruyacağız. Adalet istiyoruz hemen bugün şimdi. Karar vericiler, Akbelen Ormanı’ndaki katliamı durduracak haberi bize hemen uçursunlar." (ANKA)