İkizköy'de mücadele sürüyor: 'Akbelen Ormanı'nı vermeyeceğiz!'

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Köyü sınırları içerisinde bulunan asırlık çam ağaçlarının bulunduğu Akbelen Ormanı'ndaki ağaç katliamına karşı mücadele sürüyor.

Köylüler bayramda da nöbet tutmayı devam etti.

Bugün CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal ile CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban da nöbete destek verdi.

Akbelen Ormanı'nda nöbet sürüyor

Ne olmuştu?

Yandaş İbrahim Çeçen Holding ve Limak Holding’in birlikte işlettikleri Yeniköy-Kemerköy termik santralleri Milas ve çevresindeki ormanları, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok etmişti.

Orman Genel Müdürlüğü son olarak 740 dönümlük Akbelen Ormanı'nı termik santrale satmıştı.

Bölgede Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri için açılmak istenen kömür madenleri yüzünden 740 dönümlük kızılçam ağacının bulunduğu bölge gözden çıkarıldı. Köylüler projeye karşı dava açmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Akbelen Ormanı'na kesim ekiplerinin girdiğini duyuran köylüler alanda nöbete başlamıştı.