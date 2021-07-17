Akbelen Ormanı'nda termik santral için ağaç katliamı başladı: 'Her şey para!'

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Köyü sınırları içerisinde bulunan asırlık çam ağaçlarının bulunduğu Akbelen Ormanı'nda ağaç katliamı yapılmak isteniyor.

Sabah erken saatlerinde İkizköylülerin koruduğu ormana orman kesim ekipleri girdi.

Akbelen Ormanı'na kesim ekiplerinin girdiğini duyuran köylüler duruma tepki göstererek destek istedi. Köylüler, "Bizim mücadelemiz ormanları savunmak için. Davamız var, sürüyor diyoruz inadına giriyorsunuz. Her şey para!" dedi.

İkizköy Akbelen Ormanına kesim ekipleri girdi

acil destek pic.twitter.com/gqoybo21uW — İkizköy İnsanca Yaşam için Direniyor 🌱🌿🌲 (@ikizkoydireniyo) July 17, 2021

Kızılçam ağaçları kesilecek

Bölgede Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri için açılmak istenen kömür madenleri yüzünden 740 dönümlük kızılçam ağacı kesilmek isteniyor. Köylüler projeye karşı dava açmıştı.

2 yıldır kömür madenine karşı mücadele verilen Akbelen Ormanı'na yarım kilometre uzaklıkta çıkan yangının ardından başlatılan ağaç kesimi nedeniyle köyülüler daha önce de oturma eylemi başlatmıştı.