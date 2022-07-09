İkizdereli köylüler: İlk defa kendi köyümüzde susuzuz

Rize İyidere’de deniz doldurularak Cengiz Holding tarafından yapılacak Lojistik Liman İnşaat Projesi için taş ocağı açılmak istenen Gürdere-İskencedere vadisinde, köylülerin çevre direnişi sürüyor. İkizdereli çevrecilerden Pervin Baş, susuz kaldıklarını söyleyerek; “Hayvanıma bir kaşık su veremedim. Çoluk çocuğumu da perişan ettiler. Susuzluk yaşıyoruz” dedi.

ANKA'dan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre, Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı İskencedere Vadisi mevkiinde açılmak istenen taş ocağına karşı yurttaşların mücadelesi sürüyor. İkizdereli yurttaşlardan Pervin Baş, şunları söyledi:

“Halen daha hayvanıma bir kaşık su veremedim. Şu ormanlardan hayvanlarıma ot ederdim, yiyecek ederdim. Hayvanlarıma bir tane yiyecek edemedim. Hep parayla alıyorum da bakıyorum hayvanlarıma. Çoluk çocuğumu da beni de perişan ettiler, beni de perişan etti. Yaşam alanımı kısıtladılar, doğamızı yok ettiler. Susuzluk yaşıyoruz. Bir dünya kamyon getiriyorlar buraya dedik onlara o kadar kamyonu getiriyorsun bir çeşme bile yapamıyorsun buraya.”

Doğa katliamı susuz bıraktı

Pervin Baş’ın açıklamalarını kayda alan bir başka köylü ise şöyle konuştu:

“İkizdere’de bizim doğal kaynak suyumuz dağlardan gelir. İkizdere’nin bütün köylerine sular dağlardan gelir. Bizim sularımız gürül gürül, buz gibi akar. Dolayısıyla burada bir buçuk senedir doğa katliamından dolayı İskencedere Vadisi kapatıldı, üzeri taşla yığıldı; hayvanlar, canlılar, kuşlar, balıklar, karacalar… Aklınıza gelebilecek tüm canlılar, bu ormanda hayatını idame ettiren tüm canlılar dahil olmak üzere burada hayatını kaybeden canlıların içinde, insanlar da susuzluk yaşıyorlar. Pervin de buradaki susuzluğu dile getiriyor. Biz susuzuz, ilk defa, kendi köyümüzde susuzuz.”