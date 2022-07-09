5 bin kişilik mahalle bayrama susuz girdi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesi'nde yurttaşlar bayram sabahına susuz uyandılar.

Su kesintisinin yaklaşık bir haftadır devam ettiği mahallede sorunun sebebine dair yetkililerden farklı açıklamalar yapılsa da mağduriyet bir türlü giderilmiyor.

Konuyla alakalı soL'a konuşan bir mahalle sakini yaşananları şöyle aktardı:

"Yetkililer aradık. Birisi 'su yetersiz o yüzden su köye ulaşmıyor' derken başka birisi de 'borularda patlak var' diyor. Madem patlak var 5 gündür tamir olmaz mı bu? Her sene bayram ve tatil zamanlarında benzer sorunlar yaşıyoruz. Milyonlarca lira geliri olan belediyeler basit bir sorunu çözmekten aciz kaldılar. Herkes ayrı şey söylüyor ama hala suyumuz yok. 2022 yılında insanlık dışı manzaralar yaşıyoruz."

Evlere tankerlerle su taşınarak su su ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor

Susuz kalan evlere tankerle su taşınıyor

Suyun olmadığı mahalle sakinlerine tankerlerle su taşınarak günlük ihtiyaç karşılanmaya çalışılıyor.

Sürekli su kesintisinin yaşandığı mahalle, Konya merkeze 90, Cihanbeyli ilçesine de 18 kilometre uzaklıkta. Son "Büyükşehir Belediyeler Yasası"ndan önce belde belediyesi olan mahallenin kronikleşen su sorunu yurttaşları isyan ettirmiş durumda.

Muhtarın mahalle sakinlerine su kaplarını doldurmaları için yaptığı çağrı

"Belediyenin çözüm için bütçesi yokmuş"

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İşleri tarafından Günyüzü Mahallesi'ndeki tüm su şebeke alt yapısının yenilenmesi gerektiği ifade edilirken, mahalle sakinlerinin verdiği beyana göre bunun yapılamamasının temel nedeni bütçe eksikliği. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve tatil süreçlerinde sayının daha da arttığı mahallede yaşanan su kesintisinin 5 gündür sürmesiyse insan sağlığını tehdit ediyor.

Susuz köye havuz projesi

Sürekli su kesintisi ile gündeme gelen mahalleye, Cihanbeyli İlçe Belediyesi tarafından yapılan yüzme havuzu projesi ise tuhaf bir durum yaratıyor.

Yurttaşlar bayrama bir damla su olmadan girerken, köylüler kendilerine verilen yüzme havuzu "müjdesi"ni şaşkınlıkla izliyor.

Mahalle sakinleri kısa bir süre sonra açılması beklenen yüzme havuzu için "Neyse ki en azından bir yüzme havuzumuz olacak. O zaman sular kesildiğinde gidip suyu dolduracak bir merkezimiz de olur" diyerek yaşanan sorunlara duydukları tepkiyi dile getirdiler.