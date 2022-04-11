İkizdereli kadından Erdoğan'a: 'Ben komünistlikten memnunum. Komünistler hak yemez'

Rize'nin İkizdere ilçesinde geçen yıl Cengiz İnşaat'ın yapmak istediği taş ocağına karşı çıkan yurttaşlar, iktidar tarafından defalarca "terörist, anarşist" denilerek hedef gösterilmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayında İkizdere'de yaptığı bir konuşmada, "Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya getiriyorlar. Siz bizim önümüzü kesemezsiniz" demişti.

Bu sözlerin ardından Erdoğan'ın konvoyu İkizdere'den geçerken halkın protestosuyla karşılaşmıştı.

Tüm tepkilere ve bilirkişi raporlarına rağmen yapılan proje, vadinin doğal yapısını alt üst ederken; Halk TV'de yayımlanan Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar programına katılan İkizdereli kadın direnişçiler, iktidara tepki gösterdi.

Programa katılan İkizdereli direnişçi kadınlardan Ayşe Albayrak "13 ay oldu, direnmeye devam ediyoruz" dedi. Erdoğan'a seslenen Albayrak "Bize çıktın televizyona umut veriyorsun 'Kestane balı, manda yoğurdu, Medine Hurması, yulaf ezmesi yiyin' diye. Manda yoğurdunu bulamam, manda yok burada, Medine Hurması'nı da alacak param yok, yulafı belki bulurum ama kestane balını biz çok bulmuştuk, onunla büyümüştük, şimdi kestanemiz de kalmadı. Senin paran var alacaksın, biz nereden alacağız? Sen bu halkı hiç düşündün mü? Hiç milletini düşünüyor musun, madalyonun bir de öteki yüzü var. Sana 20 senedir biz hizmet ediyoruz ama bizi çok hor gördü. Bizim yerlerimizi aldı" dedi.

'Komünistler hak yemez'

İkizdere'de derelerin bile akmadığını söyleyen Albayrak, "Dereleri bile kuruttular. Bu kadar zulüm olur mu, bu kadar katliam olur mu? Bir insan halkına bu kadar zulmeder mi? Etmez, insan insan etmez... Bize demedikleri kalmadı, bize anarşik mi demediler, bize terörist mi demediler, bize komünist mi demediler..." dedi.

Bu ifadelerin ardından Serhan Asker'in, "Yoo siz hakkınızı arıyorsunuz" demesi üzerine, Ayşe Albayrak, "Ben komünistlikten memnunum, komünistler kimsenin hakkını yemezler. Komünistler hak yemez kesinlikle. Kimsenin hakkına da müdahale etmezler" dedi.