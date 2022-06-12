İkizdere’de halk kamyonları durdurdu: 'Doğa katliamlarına tahammülümüz kalmadı'

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cengiz İnşaat’ın Rize İkizdere'de yapılacak Lojistik Merkez ve Liman Projesi için açtığı taşocağı bölge halkının itirazlarına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor.

Faaliyetlerin devam etmesi üzerine, bölge halkı bu sabah saatlerinde oturma eylemi başlatarak iş makinelerinin yolunu kesti.

İkizdere Çevre Derneği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İkizdere' de kamyonların geçiş güzergahı kapatılarak oturma eylemi yapılıyor. Doğa katliamlarına artık daha fazla tahammülümüz kalmadı. Doğa Katliamlarına son verin” denildi.