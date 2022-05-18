İkizdere'de Cengiz İnşaat şantiyesinde iş cinayeti: 2 işçi yaşamını yitirdi

Rize'nin İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat tarafından işletilen taş ocağında yaşanan iş cinayetinde, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Halkın tepkisine rağmen işletilen taş ocağının şantiye girişinde freni patlayan hafriyat kamyonu tankere çarptı.

İlçenin Cevizlik köyündeki taş ocağında, Mehmet Morgil'in kullandığı taş yüklü kamyon, freninin patlaması sonucu şantiye girişinde bekleyen Dursun Yılmaz idaresindeki su tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle tanker, şantiyedeki güvenlik kulübesinin üzerine devrildi. Tanker sürücüsü Yılmaz ile kulübede bulunan güvenlik görevlileri Enver Demirci, Yunus Aksu ve Samet Öztürk yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ile İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Enver Demirci ve ismi henüz öğrenilemeyen bir görevli daha kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Evrensel'in haberine göre yöre halkından Dursun Baş, "Burada taş ocağı olmayacağını söylemiştik. Gencecik insanları katlettiler. Bu gençlerin hesabını kim verecek?" dedi.

ANKA'nın haberine göre taş ocağına başından beri karşı çıkan İkizdereli çevrecilerden Ali Akyıldız, "Cengiz Holding, iş güvenliğini de hiçe saydı. Bugüne kadar Cengiz İnşaat’ın tüm çalışmalarının hukuksuz olduğunu, bu çalışmalar nedeniyle vadide yaşayan insanların can güvenliklerinin olmadığını söyledik. Bugün yaşanan bu ölümlü kaza, Cengiz İnşaat’ın çalışanın can güvenliğini de yok saydığını açıkça göstermektedir" dedi.