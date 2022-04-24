İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın çalışma yaptığı alana girmek isteyenlere jandarma engeli

Cengiz İnşaat, Rize'de yapımını sürdürdüğü lojistik inşaatının deniz dolgusuna taş temin etmek için dünyada koruma altında bulunan 250 vadiden biri olan İkizdere Eskencidere’de taş ocağı açmak için çalışma başlatmıştı. Vadide bulunan yüzlerce kovan arı ölmüş, bölgedeki arı ölümlerine taş ocağı çalışmalarının neden olduğu belirtilmişti.

İkizdereli çevreciler, Cengiz İnşaat’ın taş ocağı çalışmalarına karşı "Arı varsa hayat var" ve "Arıların değerini bal gibi öğreneceğiz" çağrısıyla İkizdere’de bir panel düzenleme kararı almıştı. Bu çağrı sonrası, aralarında Karınca grubunun da bulunduğu bir grup çevreci, 22 Nisan günü İstanbul’da bir araya gelerek 23 Nisan'da İkizderelilerle buluştu.

Çevreciler, hep birlikte Cengiz İnşaat’ın çalışma yaptığı bölgeye gitmek istedi. Ancak Eskencidere vadisinde şirket çalışanlarının güvenliğini sağlayan jandarma, çevrecilerin bölgeye girmesine izin vermedi. Çevrecilerle jandarma arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Cengiz İnşaat'ın güvenlik görevlilerine tepki: Ayrılın buradan

Jandarmaların yaşam savunucularının önünü kesmesine, gruptaki Kemal ve Dursun Baş tepki gösterdi. Kemal ve Dursun Baş, görevli jandarma komutanına, "Burası şantiye alanı değil, niye burada duruyorsunuz? Burası tapulu, ben o derenin oraya kadar giderim. Müdahale etmeyin lütfen. Bu korumaları da buraya getirmeyin. Güvenlikçileri buraya getirmeyin. Kendi arazimiz burası, bunlar kimin malına giriyor? Biz burada fidan alacağız, sıkıntı yok. Biz dereye kadar gideceğiz, güvenlikçilerle bizi karşı karşıya bırakmayın" dedi.

Yaşanan tartışma esnasında görevli komutanın "Buradan değil başka yerden gidin" diye cevap vermesi üzerine çevreciler, “Biz oraya gidemiyoruz, bakın kamulaştırdığınız için oradan gidemiyoruz” karşılığını verdi. Çevreciler, Cengiz İnşaat’ın güvenlik görevlilerine de “Siz de şu an bizim arazimize giremezsiniz. Kişi olarak değil, o firmada çalıştığınız için bu arazimize giremezsiniz. Defolun, ayrılın buradan, bizim işimiz jandarmayla. Kimsenin malı değil burası, bizim babamızın malı. Bu nedir ya arazimize de mi giremeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi. (ANKA)