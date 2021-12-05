İkizdere için Kadıköy'de eylem: Ormanlar, dereler sermaye değiller

İktidardan aldığı ihalelerle servetini katlayan Cengiz Holding'in Rize'nin İkizdere ilçesinde maden ocaklarıyla neden olduğu çevre katliamı ve kasım ayında inşasına başlanan İyidere Lojistik Liman Projesi İstanbul'da protesto edildi.

İkizdere Çevre Derneği İÇDER'in çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda çevrecilerin bir araya geldiği eylemde "Validebağ İkizdere susmayacağız Cengizler'e", "İkizdere taş ocağı olmasın!", "Ormanlar dereler sermaye değiller!" Direniş varsa umut da var" sloganları atılırken bir de basın açıklaması yapıldı.

İkizdere Çevre Derneği'nden Osman Baş'ın yaptığı açıklamada maden proje alanı Eskencidere Vadisi'nde "projenin bu hali ile işletilmesi durumunda fiziksel ve biyolojik çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı, ve Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 'Çevresel Etki Değerlendirmesi' gerekli değildir' kararının teknik olarak yeterli ve uygun olmadığı" değerlendirilen bilirkişi raporuna dikkat çekilirken, hem liman hem de maden ocakları için ÇED süreçlerinin tamamının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada hukuka açıkça aykırı olduğu anlaşılan projenin devam ettirilmesi ile kamunun zarar etmesine neden göz yumuluyor diye sorulurken İkizdere'de yaşanacak su krizi ile ilgili de ilerleyen zamanlarda bir forum düzenleneceği belirtildi.

Eyleme Türkiye Komünist Partisi'nin yanısıra Validebağ Dayanışması ve çeşitli illerden çevre dernekleri de destek verdi.

Eylemin ardından katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynadı.