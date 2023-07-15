İkinci öğretim harçlarına yüzde 63,72 oranında zam!

Cumhurbaşkanı'nın 7384 sayılı "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ı bugünkü Resmi Gazete'te yayımlandı.

Karara göre, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim gören öğrencilerden katkı payı alınmama uygulaması devam edecek. Bu fıkra kapsamında 2023-224 Eğitim-Öğretim Yılı'nda devlet tarafından karşılanacak katkı payı yüzde 40 artırımlı olarak ödenecek.

İkinci öğretime yüzde 63,7 zam

Söz konusu kararla ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde artış yapıldı.

Karara göre, ikinci öğretim programlarının harç tutarlarına zam geldi. Geçen seneki ücretlerle karşılaştırıldığında zam tutarının yüzde 63,7 olduğu görülüyor.

Yurt dışından kayıt olan öğrenciler

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yeni kayıt yaptıracak öğrenciler cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödeyecek.

Geçen yıl kayıt yaptıran bu öğrenciler cari hizmet maliyetinin 1,5 katından az olmamak üzere öğrenim ücreti ödemişlerdi. Geçen yıl ve daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin hakları devam ediyor.