İkinci kattan atılan Asena Altıntaş yaşamını yitirdi

Kayseri'de 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi'nde yaşayan Şura Asena Altıntaş, 4 katlı Tolunay Apartmanı'nın ikinci katından evinin oturma odasındaki pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şura Asena Altıntaş'ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Altıntaş'ın pencereden itilme ihtimaline karşı çalışma başlatıldı.

Olay sırasında çığlık seslerinin duyulduğunu öğrenen ekipler evde birinin daha olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, evde bulunan kişinin, 2 suçtan aranan Şükrü Teke olduğunu belirledi. Teke evde yakalanıp gözaltına alındı.

Sevgilisi olduğu söylenen Şura Asena Altıntaş’ı pencereden attığını itiraf eden Teke, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Şura Asena Altıntaş ise 7 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Altıntaş, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Adana’da toprağa verildi.