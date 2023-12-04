İkinci iddianame yolda: 'Seçil Erzan'a kara para soruşturması yürütülüyor'

Aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerin, patronların ve çok sayıda kişinin bulunduğu müşterilerini “yüksek kâr" vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen bankacı Seçil Erzan’a ilişkin iddialar yeni boyut kazanıyor. Cumhuriyet'in haberine göre dolandırıcılık kapsamlı iddianame dışında kara para trafiğini kapsayan yeni bir soruşturmanın yürütüldüğü ileri sürüldü.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dolandırıcılık davasında tutuklu sanık Seçil Erzan’ın, Denizbank Levent Şubesi Müdürlüğü döneminde 49 kişiden en az 45 milyon dolar para topladığı belirtiliyor. İddianamede Erzan'ın futbolcular, patronlar ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kâr getirili güvenilir bir fon vaadinde bulunduğu; Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatıldı. İddianamede gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının belirlendiği vurgulandı.

Kara para iddiası

Erzan’ın bir numaralı sanık olduğu dolandırıcılık davası dışında aynı dosya kapsamında kara para soruşturması yürütüldüğü de ileri sürüldü. Hukukçu Figen Çalıkuşu, “İlk iddianamede karapara aklama yönünde başka bir soruşturma olduğuna dair bilgi var. Bundan sonra ikinci iddianamenin geleceği anlaşılıyor. İddianamenin en sonundaki not kısımında karapara soruşturmasının devam ettiği bilgisi bulunuyor. İkinci iddianamenin geleceğini buradan görüyoruz. Ayrıca esas soru ve cevabı mevcut iddianamede yer almıyor. Nedir o temel soru, toplanan bu paraların nerede kullanılarak böyle bir yüksek bir getiri ile geri dönüyor. Toplanan paralar kime gidiyor, nasıl ve nerede kullanılıyor” diye konuştu.

Parayı toplayanlardan bazı isimlerin yurtdışı çıkışlarına dikkat çeken Çalıkuşu, “Acaba dolar olarak toplanan bu paralar illegal işlerde kullanılmış olabilir mi? Yurtdışı çıkışlar detaylı incelenmeli” dedi.