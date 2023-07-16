İkinci el otomobil pazarında fiyatlar yüzde 43 arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bu yılın ilk altı aylık döneminden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 1 milyon 4 bin 721 oldu.

Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, haziran ayında online mecralarda 298 bin 4 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüş görülen ilanların yüzde 61'i yani 180 bin 748 adedi satıldı.

2023 haziran ayı 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 6 arttığı gözlendi. İlk 6 ay toplamına bakıldığında, 2. el araç pazarında araç fiyatları ortalama yüzde 43 yükseldi. (AA)