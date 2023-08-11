İkinci el otomobil fiyatları 2 yıl sonra düşüşe geçti

Krediye erişimin zorlaştırılması ve tedarik sorunu nedeniyle otomotiv satışlarında görülen yavaşlama fiyatlara da yansımaya başladı. Ağustos ayı başından bu yana ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 3 düştü.

Ekonomi gazetesinin haberine göre pandemi koşullarının etkili olduğu Eylül 2021’den bu yana ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş kaydetti.

EBS Danışmanlık’ın verilerine göre, ikinci otomobil satışları bu yıl ilk kez Haziran ayında düştü. Haziran ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 18 düşerek, 710 bin adette kaldı.