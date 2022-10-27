İkinci el araç piyasası yüzde 20 daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, açıklanan verilere göre temmuz ve ağustos aylarından sonra eylül ayında da ikinci el araç pazarındaki daralma devam etti. 2021’in eylül ayında 596 bin 392 adetle gerçekleşen pazar, yüzde 20 daralmayla bu yılın aynı döneminde 476 bin 502 adet oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, piyasanın durma noktasına geldiğini belirtti.

Bu durumun birçok sebebi olduğunu ifade eden Erkoç, şöyle konuştu:

"Yüksek faiz, finansmana ulaşmada yaşanan zorluklar, enflasyon ve alım gücünün gün geçtikçe düşmesi pazarın durmasına sebep oldu. Sektörü canlandırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamasının önünü açmak için kalıcı çözümler şart."

'10 yaş ve üzeri araçlara talebi artıyor'

Verilere göre satılan ikinci el otomobillerden yüzde 25’inin 5 yaş ve üzeri, yüzde 60’ının ise 10 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu söyleyen Erkoç, "0-4 yaş payının ise yüzde 15,48 olduğunu görüyoruz. Enflasyon, maliyet artışları, döviz kurunun dalgalı seyri ve arz talep dengesizliği sebebiyle fiyatlar sürekli yükselirken, alım gücü düştüğü için vatandaşların eski, 10 yaş ve üzeri araçlara talebi artıyor" ifadelerini kullandı.

BirGün'ün haberine göre, ÖTV indirimi beklentisinin sürdüğünü belirten Erkoç, "ÖTV indirimi belirsizliğinin artık çözülmesi, bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Beklenti içerisine giren vatandaş satın alma kararını erteleyerek beklemede kalmayı tercih ediyor. Sektör de tüketici de bu konuda bir açıklama bekliyor" dedi.

Erkoç, sektör olarak ilerleyen süreçte de daralmanın devam edeceğini öngördüklerini belirterek, "Sektörün canlanması için banka kredilerine ulaşmada yaşanan zorlukların çözülmesi, faiz oranlarının düşmesi, vade sayılarının arttırılması ve ÖTV indirimi konusunda bir açıklama yapılması gerekiyor. Yaşanan tüketici mağduriyetlerinin yanı sıra motorlu araç satıcıları da bu belirsiz durumdan ciddi şekilde etkilendi. Türkiye’de 70 bin kayıtlı işletme var. Bu işletmelerde çalışanları ve ailelerini de göz önünde bulundurulduğunda binlerce kişi mağdur olmuş durumda. Sektördeki bu durgunluk devam ederse ticaretini gerçekleştiremeyen birçok işletme zor durumda kalırken yanlarında çalışan personeller de işsiz kalma tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır" diye konuştu.