Fabrika çıkışlı 'ikinci el' dönemi başlıyor

Renault, Fransa ve İspanya’da ‘Refactory’ ismiyle hizmet veren fabrika çıkışlı ikinci el araç satışı modelini resmen Türkiye’ye getiriyor.

Fabrika çıkışlı ikinci el araç dönemi 2023 yılında resmen başlıyor. Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Renault Group Türkiye CEO’su Hakan Doğu, "İşlemler Bursa’daki Renault fabrikasında yapılacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatacağız. Motor dahil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak" açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili daha önce "Değerlendirme aşamasındayız" diyen Renault Group CEO’su Hakan Doğu, 2023 yılında faaliyetlerin başlayacağını belirterek, "Artık son aşamadayız. Teknolojik olarak yatırımlarımızın kararını verdik. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun kuracağız. Muhtemelen diğer üreticiler bizi taklit edecek. Çünkü, otomobile doğru ulaşma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek, halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız" dedi.

'Motor dahil her şey yenilenebilecek'

Hürriyet'in haberine göre; Renault Group Türkiye CEO’su Doğu, fabrika çıkışlı ikinci el hizmetiyle ilgili ilk ayrıntıları, "Yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatmayı planlıyoruz. Motor da dahil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak" sözleriyle paylaştı.