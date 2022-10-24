Erdoğan bakanlarını topluyor: Masada hangi konular var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de bakanlarını topluyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlaması beklenen toplantıda önemli konular ele alınacak.
Gündemin ilk sırasında türbana anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına ilişkin teklif yer alıyor.
Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın anayasa değişikliği teklifinin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapması ve teklifin hafta içinde Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasına ilişkin son raporun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor.
Toplantıda sözleşmeli kamu personeline kadro çalışmasında gelinen aşama da ele alınacak. EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısı sonrası Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) hakkında mesajlar vermesi de bekleniyor.