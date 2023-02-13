İki yıllık sitesi yıkılan MÜSİAD'lı müteahhit kayıplara karıştı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden Malatya'da iki bloklu Seyr-i İstanbul Evleri yerle bir oldu.

Yapımı 2020 yılında tamamlanan sitenin müteahhidi Muharrem Poyraz'a ulaşmak isteyenlerin telefonları yanıtsız kaldı.

Evrensel'den Nisa Sude Demirel'in haberine göre eski MÜSİAD Malatya Şube Başkanı olan Muharrem Poyraz depremin ardından kayıplara karıştı. Sitenin yıkıldığı ve birçok insanın enkaz altında kaldığı ortaya çıktıktan sonra şirket internet sitesini kapattı. Poyraz'ın da sosyal medya hesaplarını kapattığı öğrenildi.

Muharrem Poyraz, 13 ve 14 katlı konutların inşaatına başladığı 2019 yılında, "İlimizde hem üyelerimiz hem de Malatya’mız için ses getirecek projelere imza attık" demişti. Poyraz'ın başka illerde de inşaatlar yaptığı biliniyor.