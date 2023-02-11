Deprem Suçları Soruşturma Büroları kuruluyor

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki savcılıklara Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için yazı gönderdi.

Yazıda, Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nın yıkılan binaların sorumlularının tespiti ile kaçma, delil karatma ihtimaline karşı koruma tedbirlerini uygulayacağı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında bu büroya bakacak savcılara başka bir iş verilmemesi istenerek, şu maddelere yer verildi: