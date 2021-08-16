İki yılın en yüksek artışı: Tarımda enflasyon temmuzda yıllık yüzde 22,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre; tarım ÜFE, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,80 arttı.

Bu artışla birlikte tarım ÜFE'de son iki yılın en yüksek artışı kaydedilmiş oldu.

Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,42, ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 20,72 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,61, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,33, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,54 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,53, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,26 artış gerçekleşti.