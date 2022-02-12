İki ülke daha vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi: 'Çılgınlık derecesinde tehditler'

ABD'nin işgal senaryosu ve adımlarını şimdi de Danimarka ve Norveç takip etti.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Danimarkalılara 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri tavsiye edildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod yaptığı basın toplantısında, "Rusya'nın mantıksız ve çılgınlık derecesinde Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden endişe duyuyoruz" dedi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı da 'Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu' nedeniyle vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.

Yapılan bu açıklamalara ve ABD kışkırtmasına karşın Rusya iddiaların yalan olduğuna yönelik defalarca açıklamalarda bulundu.