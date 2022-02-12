Beyaz Saray: Rusya önce havadan saldırıcak, sonra kara işgali başlayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Rusya'ya yönelik Ukrayna kışkırtmasını sürdürdü.

Sullivan Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını dile getirdi.

Sullivan ayrıca Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.

Rusya, ABD'nin provokasyon dolu bu iddialarını daha önce defalarca reddetmişti.