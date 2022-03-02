İki Türk uçağı Kiev'de mahsur kaldı

İki Türk uçağının, Rusya'nın saldırıları sonucu kullanılamaz hale gelen Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki havalimanında mahsur kaldığı öğrenildi.

Gazeteci Uğur Cebeci, tahliye için giden uçaktaki ekiplerin büyükelçiliğe sığındığını aktardı. Cebeci'nin Hürriyet'teki yazısı şu şekilde:

"Hava Kuvvetleri’ne ait A400 M tipi stratejik nakliye uçakları, Kiev havalimanı pistleri bombalandığı için getirilemiyor. Rus işgalinin başlamasından birkaç saat önce Eskişehir’den havalanan iki A400M stratejik nakliye uçağı Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilmişti. Uçaklar birbiri ardına Kiev havalimanına indikten kısa süre sonra Ruslar’ın bombardımanı başladı. Pistler ve taksi yollarının bombalanması sonucu havalimanı kullanılamaz hale geldi. Buna rağmen pistin az hasarlı bölgelerinden geçirilerek uçakların havalandırılması için çalışmalar yapıldı. Ancak bunun imkânsız olduğu görüldü. Yarı hazırlanmış toprak pistlerden bile kalkabilen Airbus’ın askeri kanadının imalatı olan A400M uçaklarının ekipleri de Ukrayna Büyükelçiliğimize sığındılar. Her biri ortalama 110 milyon Euro değerindeki uçakların zarar görmemesi için Dışişleri Bakanlığı, Rus Dışişleri bakanlığı ile görüşmeler yaptı. Uçakların ne zaman Türkiye’ye getirilebileceği bilinmiyor. Bu uçaklardan Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde mahsur kalanlarla birlikte 9 uçak bulunuyordu. Anlaşma gereği alacağımız 10’uncu uçak ise mart ayı ortalarında Airbus Askeri fabrikasının bulunduğu İspanya’nın Sevilla kentinden getirilecek."