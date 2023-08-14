İki Türk firması Kazakistan’a tersane yapacak

Türkiye’den ASFAT ve YDA Group firmaları, Kazakistan'ın Hazar Denizi'nde yapmayı öngördüğü askeri liman projesini üstlendi.

İki firmanın yanında, Kazakistan’dan devlet şirketi Uralsk Plant “Zenit” JSC de söz konusu projeye imza attı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, proje kapsamında ilk aşamada tersane ile başlayacak sonrasında ise limana dönüşecek bir çalışma yürütülecek.

Tersanede askeri gemi ve askeri botların da görev için yer alması planlanıyor. Tersane, sonraki yıllarda ise aynı amaç doğrultusunda limana genişletilecek.

İki ülke arasında gerekli prosedürlerin uygulanması sonrasında bu yılın sonu, 2024 yılının başlarında projeye başlanması bekleniyor.

ASFAT ve YDA Group

ASFAT A.Ş. (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi), Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet savunma sanayi şirketi.

YDA Group ise, 1954 yılında kurulan özel bir inşaat firması.