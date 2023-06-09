İki tramvay kafa kafaya çarpışmıştı: 'Sorumlular derhal hesap vermeli'

Samsun'un Canik ilçesinde Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpışmış, 1'i ağır 26 kişinin yaralanmıştı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Samsun İl Örgütü konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, şehir içi demiryolu taşımacılığında sinyalizasyon sisteminin kullanılmamasına dikkat çekti. Açıklamada "Kazanın sorumlusu ulaşımı halkımız için hak değil, kendileri için kâr kapısı görenlerdir. Sorumlular derhal hesap vermeliler" denildi:

"Bu bir akıl tutulmasıdır!

Şehrimizde meydana gelen tramvay kazasında 2'si ağır 26 yurttaşımız yaralandı. 'Kaza' arızalı tramvayın aynı rayda arkadan gelen tramvayın vatmanı tarafından fark edilememesi sonucu meydana geldi.

Şehir içi demiryolu taşımacılığında sinyalizasyon sisteminin kullanılması bir tercih değil zorunluluktur. Ancak anlıyoruz ki bu sistem ya hiç kurulmamış ya da devreye sokulmamış.

Kazanın sorumlusu ulaşımı halkımız için hak değil, kendileri için kâr kapısı görenlerdir. Sorumlular derhal hesap vermeliler.

Kazadan etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."