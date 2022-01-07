İki orman alanı Cumhurbaşkanı kararıyla 'orman olmaktan' çıkarıldı

Bugün (7.1.2022) günlü Resmi Gazetede Ankara Kızılcahamam ve Mersin Çamlıyayla’da bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin 5082 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kararda; “…bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden veya üzerinde 28.4.2018 tarihinden önce yerleşim yeri bulunan yerlerden olan ekli listede koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verilmiştir” yazıyor.

Orman sınırları dışına neden çıkarıldığı ve neden; “orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmediği” belirtilmemiş. Orman sınırları dışına çıkarılan her iki bölge de ülkenin önemli orman depoları arasında yer alıyor. Alanın bir bölümü, sermayenin eli değdiği için orman niteliğini şimdilik yitirmiş olsa da kendi haline bırakılsa birkaç yıl içinde orman niteliğine yeniden kavuşacak durumda.

Anlaşılan o ki; bir yandan üzerindeki yasa dışı yapılaşmalar yasal duruma getirilirken öte yandan orman içinde yeni yapılaşmalara arsa üretilmesi amaçlanıyor.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılmasına karşı olası direnişlere karşı gerekçe üretilmesi de ihmal edilmemiş. İkinci Fıkrasında şöyle yazıyor; “orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere…Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere Hazine arazisi tahsis…” edilir.

Soran olursa iki katı kadar orman üretmeyi hedeflediklerini söyleyecekler.

Kararın örneği aşağıda