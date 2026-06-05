İki kişiyi yaraladı, 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı: Alkollü araç kullanan şoför AKP'li belediye başkanı çıktı

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Ankara'da 29 Mayıs'ta saat 22.40 sıralarında otoyol jandarması, seyir halindeki bir araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan araç, jandarma tarafından takibe alındı.

Biri çocuk 2 kişiyi yaraladı

Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, Muş Yaygın Belediye Başkanlığı'na ait olduğu belirlenen resmi araç, Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi Mustafa Kalfaoğlu Caddesi'nde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Resmi araçta bir, diğer araçta ise beş kişinin olduğu belirlendi. Kazada, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Aracı kullanan kişi AKP'li Belediye Başkanı çıktı

Resmi aracın şoförünün Muş'un AKP'li Yaygın Belde Belediye Başkanı Selahattin Yalçin olduğu ortaya çıktı.

Kaza sonrası alkolmetreye üflemeyi reddeden Yalçin'in, Etimesgut Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Yalçin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nisan ayında parti değiştirmişti

Yalçin da parti değiştirme furyasına katılan belediye başkanlarından biri.

Saadet Partisi'nden seçime girip kazanan Yalçin, Nisan ayında AKP'ye geçmişti.