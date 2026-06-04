AKP’nin kuruluş öyküsünde Erdoğan’ın delege manevrası esas neden önem taşıyor?

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CHP gündemi, siyasetin temel konusu olmayı sürdürüyor.

Eski bakan Beşir Atalay’ın anılarına yer verdiği kitabında aktardığı bir olay, CHP’deki hiziplerin kongre ve delege kavgası vesilesiyle tekrar gündeme geldi.

Atalay, kitabında, AKP’nin kuruluşuna giden yolda Fazilet Partisi’nin kongresi sırasında Recep Tayyip Erdoğan’ın sıradışı bir manevrasını anlatmıştı.

Erdoğan ve ekibi, bu kongrede “Yenilikçiler” olarak anılıyor, Milli Görüş geleneğinin partisi Fazilet içinde azımsanamayacak bir kesimi temsil ediyordu.

2001 yılındaki Fazilet Partisi kongresinde Erdoğan, İstanbul ve Bursa’da kendisini destekleyen delegelere kendi listesi olan "Yenilikçiler"e oy vermeme talimatı vermişti.

Böylece Erdoğan, kendi çizgisinin kongreyi kazanmamasını hedefliyordu, çünkü Erdoğan’la birlikte Bülent Arınç ve Abdullah Gül’ün başını çektiği ekip, Fazilet’ten koparak yeni bir parti kurmak istiyordu.

Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, dün TVNet’te katıldığı bir programda bu olayı hatırlatarak, “Dolayısıyla AKP Fazilet’ten kopan bir parti değil, müstakilen kurulan bir partiydi” yorumu yaptı ve “CHP'nin bölünmesi ne Özel'in yararına olacaktır ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bundan AK Parti istifade edecektir, bundan MHP istifade edecektir” sözleriyle CHP’ye akıl verdi.

Peki Erdoğan niye kongreyi kaybedip “bağımsız bir yapı olarak” AKP’nin kurulmasının önünü açmak istemişti?

Çünkü “Yenilikçiler” denilen ekip, esas olarak büyük burjuvaziyle uzlaşı arayışına girme, Batı’dan ve özellikle ABD’den icazet alma ve iç siyasette liberal güçlerle ittifak kurma konularında Milli Görüş çizgisinden tümüyle kopmak istiyordu.

Erdoğan’ın Fazilet kongresini kaybetmeyi garanti altına alma çabası, AKP’nin kuruluşunun “bağımsız bir proje” olduğunun bir diğer kanıtıydı.

soLTV, Medusa’nın Salı belgeselinin ilk sezon ilk bölümünde bu süreci ayrıntılarıyla ele alıyor: