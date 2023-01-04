İki kadını takip edip araçlarına defalarca çarpan taksicinin 63 suç kaydı çıktı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 30 Aralık gecesi aracıyla eve giden iki kadını, takip ederek sıkıştıran ve birkaç kez çarpan taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kadıköy’de arkadaşlarına giden Y.S. 30 Aralık’ta başka bir arkadaşıyla saat 03.00 sıralarında evine dönmek için yola çıktı. İki kadın, araçla seyir halindeyken peşlerine bir taksi takıldı.

Taksici E-5 üzerinde bir süre takip ettiği araca arkadan çarptı. Çevrenin ıssız olması sebebiyle durmaktan korkan Y.S. ve arkadaşı yollarına devam etti. Taksicinin takip ettiğini gören iki kadın kaçmaya çalıştı. Taksi sürücüsü, Göztepe’ye doğru sapan araca 100-120 kilometre hızla gidilirken 4 kez daha çarptı.

ANKA'dan Edda Sönmez'in haberine göre Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde devriye görevi yapan polis ekibi durumu fark etti. Harekete geçen ekipler, aracın peşine düştü. Polisi gören taksici kaçarken, Y.S. ve arkadaşı, dakikalarca süren bu kovalamacadan polisler sayesinde kurtuldu.

Y.S. yaşadıkları şoku sosyal medyada da paylaşarak, korku dolu anları anlattı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları üzerinden inceleme yaptı. Taksinin plakasını belirleyen polis, şüphelinin kimliğini de tespit etti. Polis, kimliğini belirlediği R.Ş.’yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 35’i oto hırsızlıktan olmak üzere toplam 63 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyete götürülen şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.