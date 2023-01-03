Mersin'de kadın doktoru darp eden iki saldırgan serbest bırakıldı

Dün Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı T.K.'yi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haber Merkezi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doktoru darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı, ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. Başsavcılık, karar itiraz etti.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor T.K'yi poliklinikte darp ettikleri gerekçesiyle dün polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T. ve S.V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, zanlıların salıverilmesine itirazda bulunuldu. (AA)

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