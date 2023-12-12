İki işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetinde tutuklama talep edilmedi

Ankara'nın Keçiören ilçesi Ayvalı mahallesinde yapımı devam eden Antares Konutları inşaatında, içerisinde iki işçinin bulunduğu asansör dün akşam saatlerinde 25'inci kattan aşağıya düştü. Asansördeki işçiler Halil İkiyıldız ve İsmail Özbay düşmenin etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından söz konusu inşaatın yüklenicisi olan 3 ayrı firmanın sahipleri ve yetkililerinin aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Ankara’nın en büyük inşaat firmalarından Birlik İnşaatın sahibi Mevlüt Kahraman da yer aldı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından 15 günde bir imza vermek şeklindeki adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

'Milletvekilleri devreye girdi, firma sahipleri sorumluluğu birbirine attı'

T24'ün haberine göre, bazı milletvekilleri, Kahraman’ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin serbest bırakılması için devreye girdiği iddia edildi. Savcılığın ise olayın gerçekleştiği inşaatta 3 farklı firmanın yüklenici olarak çalıştığı, firma sahiplerinin sorumluluğu birbirine attığı ve olaya ilişkin firmaların kusur durumlarının henüz tespit edilmemiş olması nedeniyle şüphelileri adli kontrole sevk ettikleri ifade ediliyor. Şüphelilerin “iş ve işçi güvenliğinin sağlanmaması suretiyle taksirle ölüme neden olmak” suçlamasıyla adli kontrole sevk edildiği öğrenildi.