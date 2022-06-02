İki işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası ihmal iddiaları gündemde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretimde bulunan Starwood Orman Ürünleri A.Ş. fabrikasında geçtiğimiz günlerde yaşanan patlama sonucu Aydın Toprak ve Ömer Coşgun adlı işçiler hayatını kaybederken biri ağır 5 işçi yaralanmıştı.

Kaza günü olay yerinde incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat patlamanın "siloların, buhar kazanlarının olduğu bölgede" olduğunu söylerken patlama nedeni hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.,

Ancak patlama bölgesinden gelen fotoğraflar ve içeride yapılan incelemeler ihmal iddialarını güçlendirdi.

Patlamanın ardından fabrika içinde yapılan incelemelerde eşanjör kaynaklı sızıntının dış cidarlarda görünür hale gelmesi üzerine, bakım ekibinin kaynakla müdahalesi sonucu patlamanın yaşandığı ihtimali öne çıkıyor. Basınçlı kaplara çalışırken kaynak yapılmaması bir yana, kaynak yapılan bir basınçlı tankın mevcut yönetmeliklere göre kullanılmaması gerekiyor. Ancak kağıt üzerinde tam gösterilen kontrollerin gerçek hayata yansımaması sonucu burada da kaynaklanmış tankların kullanıldığı öne sürülüyor.

'Bütün hemşerilerini tazminatsız kapının önüne koyarız'

Bu türden patlamaların ardından hazırlanan bilirkişi raporları genellikle baskı altında kaleme alınıyor ve sonunda, hayatını kaybeden işçilerin "hatası" nedeniyle iş kazasının yaşandığı iddia ediliyor. Ancak gerçek failin daha fazla kâr edebilmek için en temel bakım, onarım ya da yenileme masraflarından kaçan patronlar olduğunun sayısız örneği mevcut.

Patlamanın ardından yerel basında yer alan bir haberin altına yapılan bir yorumda iş güvenliği eksiklerini videosu ile birlikte fabrika yönetimine ilettiğini söyleyen bir işçi ise aldığı yanıtın kendisinin ve tüm hamşerilerinin tazminatsız işten kovulmakla tehdit edilmesi olduğunu söyleyerek asıl suçlunun yetkililer olduğunu ifade etti.