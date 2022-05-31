İnegöl'de mobilya fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazası 13.00 sıralarında patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı.

Yangın sonrası siyah dumanlar gökyüzüne yükselirken, yangın bir çok noktadan görüldü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alevler kısa sürede bastırılırken, patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 3 işçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi. (İHA)