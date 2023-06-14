İki ilde daha ekmeğe zam

Konya ve Niğde’de ekmeğe zam geldi.

Konya’da 4 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya, Niğde’de ise 3,5 liradan 4,5 liraya yükseldi. Zamlı tarifye yarından itibaren geçerli olacak.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ekmek zammına ilişkin açıklama yapan Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, "200 gram ekmek 3,5 TL’ydi. Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne sunduğumuz tarife 5 TL’ydi ve bugün karar alındı. 200 gram ekmek 15 Haziran’dan itibaren 4,5 TL’den satılmaya başlanacak. Girdi maliyetlerden dolayı bu zammı yapma kararı aldık" dedi.