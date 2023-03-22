İki hasta yakını güvenlik görevlisine saldırdı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hasta yakını 54 yaşındaki Ercan Babacan ve 32 yaşındaki Muhammed Gökçe, hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi. Ancak o sırada acildeki güvenlik görevlisi Nedim Alyörük buna izin vermedi.

DHA'da yer alan habere göre, kırmızı alana giremeyen Babacan ve Gökçe, kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartıştı. İki kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Hasta yakınlarının güvenlik görevlisine saldırdığını gören sağlık çalışanları beyaz kod verdi.

Şüpheliler, polise verdikleri ifadede güvenlik görevlisine saldırdıklarını kabul etti. Şüphelilerden Muhammed Gökçe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.