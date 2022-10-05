İki haftada, ikinci kez: İran'dan İngiltere'ye nota

İran Dışişleri Bakanlığı İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'i iki hafta içinde ikinci kez bakanlığa çağırarak İngiltere'nin İran'ın içişlerine müdahale ettiği gerekçesiyle protesto notası verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Avrupa genel müdürünce yapılan açıklamada "Maalesef tek taraflı ve seçmeli açıklamalar yayımlayarak İngiliz tarafı, o ülkede İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hareket eden düşman güçlerin planlarında parmağı olduğunu gösteriyor" denildi.

Aynı yetkili İngiltere'nin İran'a karşı alacağı "alışılmadık bir tedbir"e karşılık vermek için olası seçenekleri de değerlendireceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı İran'ın Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protesto gösterilerine müdahalesini Pazartesi günü İran'ın maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak protesto etmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bugün İranlı yetkililere görüşümüzü açık olarak belirttik. Huzursuzluk yüzünden dış aktörleri suçlamak yerine kendi eylemlerinin sorumluluğunu almalı ve halklarının endişelerini dinlemeliler" denilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İngiltere'nin İran'ın iç işlerine karıştığını ve gelişmelere ilişkin "yalan ve provokatif yorumlara" başvurduğunu söyledi.