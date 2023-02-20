İki hafta geçti, ilk kez deprem bölgesinde: Bahçeli fotoğraf çektirmeye gitti

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk kez deprem bölgesine gitti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’a gitti. Antakya’da 'incelemelerde bulunan' Erdoğan ve Bahçeli’ye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle görüşen Bahçeli ve Erdoğan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Erdoğan ve Bahçeli arama kurtarma ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

'Kanı bozuklar' demişti

Öte yandan Bahçeli, açıklanan son resmi verilere göre, 41 bin 156 kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin ardından sessiz kalması ve depremin yıktığı 11 ile ziyarette bulunmaması nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Bahçeli, "Devlet nerede?" diye isyan eden depremzedelere, "kanı bozuklar" demişti.

Bahçeli, "MHP nerede?" diye soranlara, "'Milliyetçi Hareket Partisi nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim. Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz" demişti.