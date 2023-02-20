Depremlerin üzerinden iki hafta geçti: Bahçeli ilk defa deprem bölgesine gidecek

6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilk defa deprem bölgesine gidecek.

Bahçeli, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay ve Kahramanmaraş'a ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan ve Bahçeli'nin önce Hatay'a ardından da Kahramanmaraş'a gidecek.

'MHP nerede?' diye eleştirilmişti

14 Şubat tarihinde gerçekleşen MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, deprem bölgesini ziyaret edeceğini açıklayarak, depreme ilişkin partisine yöneltilen eleştirilere tepki göstermişti.

Bahçeli, MHP'ye ilişkin eleştirilere dair şöyle konuşmuştu:

"'Milliyetçi Hareket Partisi nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim. Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz."