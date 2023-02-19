Haluk Levent'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt

Son günlerde topladıkları yardımlar nedeniyle iktidar çevreleri tarafından hedef gösterilen AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent'ten yeni açıklamalar geldi.

Levent, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerini hedef göstermesi hakkında konuştu. Hürriyet gazetesi yazarının sorularını yanıtlayan Levent, "Bu konuda hiçbir şey demeyeceğim. Zaman her şeyin anlaşılması için en güzel ilaçtır" dedi.

Sözlerinin devamında Levent şunları söyledi:

"MHP milletvekilleri ve il örgütlerine teşekkür ediyorum. Hiçbir lince maruz bırakmadılar. Demek ki bizim çalışmalarımızı görüyorlar.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Ankara il başkanlığımızı yaptı yıllarca, geçtiğimiz aylarda evlendi. Düğününe gittik. Sevgili Muharrem Varlı ile beraberdim. Hatta ben o düğünde şarkılar söyledim. ‘Haluk Abi ben artık evleniyorum beni bağışlar mısın’ dedi. ‘Ne demek’ dedim. Gönüllülük budur, Hilal Varlı bizim değerimizdir."