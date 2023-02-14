Bahçeli hedef göstermişti: AHBAP Ankara İl Başkanı MHP’li vekilin kızı çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, deprem için yardım toplayan ve çalışmalar yapan AHBAP'ı ve Babala TV'yi hedef göstermesi gündem oldu.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yanıt verdi. Levent, MHP milletvekillerinin AHBAP'ın çadır kentlerini ziyaret ettiğini söyledi.

Bunun üzerine MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Hilal Varlı Şen'in şu an AHBAP’ın Ankara İl Başkanı olduğu ortaya çıktı. AHBAP Ankara'nın Twitter hesabının da Hilal Varlı'yı takip ettiği görüldü.

AHBAP Ankara'nın sosyal medya hesabında Hilal Varlı ve Haluk Levent'in birlikte çekildiği bir fotoğrafın paylaşılarak, "Genel Başkanımız ile Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Bize eşlik ettiği için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevginin ve gerçeğin peşindeyiz" denildiği ortaya çıktı.

Bahçeli nikah şahidi olmuştu

Hilal Varlı, geçtiğimiz yılın ekim ayında Sadık Can Şen ile evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yapmış, nikahını MHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kıymıştı.