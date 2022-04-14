İki gence çarpan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Gaziantep'te otomobiliyle scooter'lı iki gence çarpan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Haber Merkezi

Gaziantep'te ehliyetsiz sürücü, scooterla seyir halindeki Ezgi Alya Yiğit ile Şimal T'ye çarpmıştı. 17 yaşındaki Ezgi Alya Yiğit yaşamını yitirmişti. Şimal T.'yse yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Sarı, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Sarı, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandı.

Osman Sarı Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. (İHA)

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Ehliyetsiz sürücü çarptı: Ezgi yaşamını yitirdi, Şimal yoğun bakımda