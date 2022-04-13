Ehliyetsiz sürücü çarptı: Ezgi yaşamını yitirdi, Şimal yoğun bakımda

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi.

Osman S. (17) idaresindeki araç, dershaneden çıktıktan sonra scooter’la yol kenarında seyir halinde olan Ezgi Alya Yiğit (17) ile Şimal Toprak’a (17) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek savrulan genç kızlar ağır yaralandı.

Kazada ağır yaralanan Ezgi Alya Yiğit ile Şimal Toprak, 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Ezgi Alya Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şimal Toprak’ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

17 yaşındaki otomobil sürücüsü, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücünün gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)